Все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.

Вооруженные силы отрабатывают условную атаку врага в Херсонской области – в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщает пресс-служба Командование Объединенных сил ВСУ.

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Сейчас продолжаются учения подразделений противовоздушной обороны, несущих боевую службу на границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок во время тактико-специальных учений стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника. Но, вместе с тем, все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.

"Для военнослужащих во время тренировок всегда пригодится опыт, приобретенный в ходе участия в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиции, их охране и обороне, а также быстрой смене позиций", –подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он пояснил, что на этот раз подразделения совершили марш в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Мероприятие имело целью усовершенствовать выучку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантными войсками поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Яна Ставская