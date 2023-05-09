Череватый подчеркнул, что у россиян "нет никакого снарядного голода".

За сутки на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях россияне выпустили более 4 тысяч снарядов, что опровергает тезис главаря головорезов "Вагнера" Евгения Пригожина о так называемом "голоде" в БК, отметил в эфире телемарафона спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он, в частности, подтвердил, что оккупанты применяют против украинской армии запрещенные фосфорные боеприпасы, но безрезультатно.

"Да, враг во время этой войны нарушил все мыслимые и немыслимые правила, в том числе в применении оружия - от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов. Это очень досадно и затрудняло оборону, но это еще раз подчеркнуло невероятное мужество, героизм и стойкость нашего воина, который, несмотря на подлость врага, выстоял. Это не изменило стратегического положения наших сил", - заверил Череватый.

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Он подчеркнул, что у россиян "нет никакого снарядного голода": "За эти сутки на нашей операционной зоне враг использовал - на Бахмутском, Лимано-Купянском направлениях - более 4 тысяч снарядов. О каком снарядном голоде идет речь?".

По словам Череватого, основной костяк ВС РФ был выбит еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, в настоящее время Кремль делает ставку на преимущественно силы мобилизованных. "Если говорить о Бахмутском - это, в основном, заключенные. Источником пополнения были сами заключенные, но в силу больших потерь они были дополнены десантниками", - уточнил он.

Между тем у россиян все же появилась проблема на фронте. "Главная проблема россиян - не снаряды, главная проблема - личный состав, который недостаточно обучен, экипирован и самое главное - у которого абсолютно отсутствует мотивация", - пояснил Череватый.

Снарядный голод у "вагнеровцев" - что известно

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин 30 апреля "наехал" на Минобороны Шойгу из-за якобы снарядного "голода" у его боевиков и в связи с этим больших потерь в ЧВК.

Впрочем, комментируя пропагандистское заявление главаря "вагнеровцев" о якобы снарядном голоде" у оккупантов, военные ВСУ отметили: "На некоторых направлениях - да, чувствуется "голод". Но там, где им надо что-то сделать, они будут бить очень долго и не метко... Но из-за того, что у них достаточно этих снарядов, они могут засыпать просто количеством".

Утверждается, что в течение суток в городе Бахмут Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили 166 оккупантов, еще 206 - ранены.

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