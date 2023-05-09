Украинские воины попали в шесть полевых вражеских складов.

В течение суток в городе Бахмут Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили 166 оккупантов, еще 206 - ранены.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. По его словам, враг и в дальнейшем ставит целью захват города Бахмут.

"За эти сутки он 375 обстрелял этот участок фронта различными видами и калибрами артиллерии ствольной, также реактивными системами залпового огня. Произошло восемь боестолкновений, в которых 166 оккупантов были уничтожены, 206 получили ранения. Подбит вражеский танк Т-72, боевая машина пехоты, легкий бронированный тягач, беспилотный аппарат "Орлан - 10" и шесть полевых складов с боеприпасами", - проинформировал Череватый.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля Сергей Череватый сообщил, что у Сил обороны до сих пор остаются возможности поставки оружия в Бахмут, несмотря на заявление экспертов о захвате россиянами основных каналов снабжения.

30 апреля был обнародован отчет Института изучения войны (ISW), в котором говорится, что российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. В частности, видеозаписи с геолокацией показали ограниченное продвижение россиян в юго-западной и северо-западной частях города. По некоторым данным, оккупанты захватили медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский индустриальный колледж в южной части города.

По данным аналитиков, оккупанты проводили наземные атаки у дороги через Хромово, а также возле Орехово-Васильевки, Богдановки и Ивановского.

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