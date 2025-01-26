У нас есть условные пять лет: эксперт назвал проблему украинского ВПК

В Украине могли остаться прототипы ракеты "Ярс", которую РФ модернизировала до "Орешника".

В производстве оружия есть такое понятие как "слом поколений". Когда определенная компания могла производить определенные образцы, но потом перестала это делать и потеряла эти навыки. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, комментируя вопрос украинского военно-промышленного комплекса.

"Это не в отношении нас. Сейчас французский "Safran" - компания, которая производит реактивные двигатели. И генеральный директор на встрече с правительством кричал о том, что "дайте нам разработать новый двигатель, потому что последний раз мы это делали лет пять назад - у нас еще есть лет пять и мы уже не сможем, мы потеряем технологии, мы потеряем людей, которые это когда-то делали", - рассказал Катков.

Он отметил, что одно дело, когда компания или страна знает теорию, а другое, когда производит что-то на практике.

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"Украина, я не хочу говорить, что потеряла окончательно. Но есть перерыв и он сейчас очень и очень значительный. Он также с конца 80-х. Если у нас есть условные пять лет и мы их используем или уже используем - не стоит забывать о некоторых других вещах", - добавил Катков.

В частности, в качестве примера, он назвал советскую ракету "Тополь", которую модернизировали до "Ярс". Он отметил, что эта ракета универсал, которую создавали в том числе и при участии КП "Южный".

"Что-то наверняка осталось. Если, конечно, при определенных президентах туда не приехали кгбисты и не забрали", - отметил Катков.

Украинский ВПК: важные новости

Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что Украине нет смысла концентрироваться на разработке "вундерваффе". Вместо этого Киеву, по мнению эксперта, лучше сосредоточиться на серийном производстве различных типов вооружения.

Так, украинских ВПК продолжает удивлять новейшими разработками БПЛА. В частности, по данным The Telegraph, Украина первой в мире применила дроны-авианосцы. Журналисты отмечают, что это "только начало".

Также Украина разработала собственный дрон на оптоволокне с рекордной дальностью в 41 километр. Отмечается, что эти дроны нечувствительны к вражеским средствам РЭБ.

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