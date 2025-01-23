Такие аппараты нечувствительны к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские специалисты создали дрон, который управляется через оптоволоконный кабель и имеет дальность полета более чем 41 км. Об этом со ссылкой на бригаду беспилотных систем "Птицы Мадьяра" сообщает Defense Express.

"41 километр дальности применения - пока самый высокий показатель, который циркулировал в публичных источниках относительно наших дронов на оптоволокне, да и вообще БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю как вида вооружения", - отмечают авторы материала.

Предполагается, что такие БПЛА можно будет производить в количестве 1000 единиц в месяц. Таким образом, в 2025-м украинские защитники могут получить около 12 тысяч таких дронов.

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Среди потенциальных целей - дальнобойная артиллерия россиян и зенитные ракетные комплексы.

Стоит отметить, что Украина уже сейчас может эффективно бороться с российскими ЗРК. Например, недавно бойцы ГУР обнаружили и уничтожили советский зенитно-ракетный комплекс "Оса" с помощью FPV-дрона.

Но новый дрон на оптоволокне предоставляет Силам обороны принципиально новые возможности, ведь теперь у них есть "дешевое" оружие, которое позволяет уничтожать даже современные российские ЗРК средней дальности.

Новые российские БПЛА

Ранее УНИАН сообщал, что россияне также активно разрабатывают новые типы БПЛА. Как недавно стало известно, они поставили на фронт первые дроны-камикадзе нового типа "Микроб", оснащенные искусственным интеллектом.

Также сообщалось, что "Калашников" совместно с объединением "Ижевские беспилотные системы" разработали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух вариантах.

Украинские специалисты отмечают, что он гораздо опаснее, чем довольно неудачный более ранний "КУБ". Одним из недостатков "КУБ-БЛА" является то, что его система наведения затрудняет использование против движущихся целей.

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