Киев должен сосредоточиться на тех типах вооружения, в которых нас ограничивают союзники, считает Романенко.

Украина должна сосредоточиться на системном производстве различных типов вооружения, а в идеале - перевести экономику на военные рельсы. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Вундерваффе не будет, кроме возможного ядерного оружия, к которому у нас еще путь соответствующий. Поэтому нам нужна системность - широкий спектр различного вооружения. Приоритетом нужны боеприпасы к артиллерии, которая существует. А еще лучше, чтобы и средства артиллерийские у нас производились", - сказал Романенко.

Он добавил, что Украина в первую очередь должна сосредоточиться на тех типах вооружения, в которых нас ограничивают западные союзники. В частности - это авиация и дальнобойное ракетное вооружение.

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"Как заместитель начальника Генштаба, я занимался проектом "Сапсан" (украинский многофункциональный ракетный комплекс, - УНИАН). Россияне делали все, чтобы финансирование остановить, программу разрушить. Ведь они видели, насколько нам это важно. Мы сейчас развиваемся - ударные дроны, дроны-ракеты. И я думаю, что в следующем году будет ракетная программа развиваться", - добавил Романенко.

Украинский ВПК: важные новости

Накануне стало известно, что Украина запустила в серийное производство крылатую ракету "Пекло". По данным СМИ, с начала года Украина произвела уже около сотни единиц таких ракет.

Также СМИ узнали приблизительные характеристики новой украинской ракеты "Рута". Отмечается, что ракета может лететь на расстояние около 300 километров, а ее боевая часть может составлять около 100 килограммов. А главное преимущество ракеты - это ее скорость, отмечают эксперты.

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