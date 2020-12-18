Министр считает попытку РФ установить доминирование в Черноморском бассейне большой угрозой для экономики Украины, Турции и других европейских стран.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по имеющейся информации, в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.

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Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, об этом Таран сказал в интервью турецким СМИ Anadolu и Demirören накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции в формате «квадриги».

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», - сказал он.

Министр обороны также назвал опасным препятствование Россией свободном судоходству в Керченском проливе.

По его словам, попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходству в акватории Черного моря. Эту обеспокоенность также разделяют другие страны региона, в частности Румыния.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров