Сначала бронетехнику придется отремонтировать, поскольку большинство танков неисправны.

Португалия передаст Украине некоторое количество танков Leopard 2, которые у нее имеются. Однако количество и сроки поставки пока неизвестны. Об этом рассказал премьер-министр страны Антонио Кошта в комментарии агентству Lusa.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность поставить некоторые из наших танков. Я не знаю, сколько танков будет отправлено, но об этом будет объявлено в свое время", – заявил он.

По словам Кошты, сейчас Португалия ведёт переговоры с Германией с целью получить запчасти для ремонта некоторых танков, имеющихся на вооружении, но неиспользуемых из-за неисправностей.

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Поставки оружия из Португалии в Украину

В январе, на фоне решения Германии о поставке Украине "Леопардов", португальские СМИ сообщили, что официальный Лиссабон также может отправить несколько танков. Тогда сообщалось, что на вооружении Португалии есть 37 Leopard 2, из них "полностью исправны" только 12.

Незадолго до этого стало известно о планах Португалии передать ВСУ боеприпасы, медицинское оборудование и 14 бронетранспортеров. Также в Минобороны Португалии согласились обучать украинских военных управлять западными танками.

В октябре Португалия пообещала передать Украине вертолеты российского производства. Их нельзя эксплуатировать в самой Португалии из-за санкций Евросоюза.