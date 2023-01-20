Также в Минобороны Португалии предлагают обучать украинских военных управлять западными танками.

Португалия объявила о новом пакете военной поддержки Украине.

После заседания "Рамштайн-8" Минобороны Португалии приняло решение передать Киеву медоборудование, 14 БТР, боеприпасы и генераторы.

"Португалия пришлет в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования", - заявили в Министерстве обороны Португалии.

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В частности в ведомстве добавили, что португальские инструкторы готовы обучать украинских солдат на территории Германии в рамках военной выучки. В общем Португалия от начала российского вторжения отправила в Украину 532 тонны военной техники, летальной и нелетальной.

Заседание "Рамштайн-8" по поддержке Украины

После "Рамштайн-8" Германия объявила о выделении Украине одного миллиарда евро военной поддержки. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нет единодушного решения союзников относительно передачи танков Leopard 2 Украине.

Владимир Зеленский, комментируя итоги "Рамштайн-8", отметил, что за танки Украине "придется побороться".

Американский генерал Марк Милли оценил объемы помощи, которую Украина получила по итогам "Рамштайн-8".