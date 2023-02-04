По мнению эксперта, у России нет никакого современного оружия.

Украина вскоре получит современные западные танки, в частности Leopard. Россия уже угрожает их уничтожать и даже обещает вознаграждение тем, кто это сделает. Также РФ может перебросить на украинское поле боя танки Т-14 "Армата".

Как отмечает военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко, у россиян пока нет современной техники в противовес "Леопардам". Об этом сообщает "24 канал".

Поэтому РФ просит у своих партнеров вооружение: в КНДР - боеприпасы и технику, в Таджикистане - танки Т-72.

Видео дня

По мнению Савченко, у России нет никакого современного оружия. Все, что было, они использовали. И если бы оно было, они бы не жидали танков Leopard.

"Половина из того, что у них было лучшего, сгорело в "условной" Буче, или по дороге от Сум до Киева", – считает эксперт.

Угрозы России из-за поставок Украине танков "Леопард"

25 января Германия согласовала передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам. Вскоре их передадут нашей стране Норвегия, Польша и сама Германия.

В свою очередь, России пообещали, что будут выплачивать денежное вознаграждение за подбитые и уничтоженные в Украине танки "Леопард".

1 февраля 2023-го Песков заявил, что обещанные представителями российского бизнеса денежные вознаграждения за подбитые в Украине танки Abrams и Leopard способствовать уничтожению такой бронетехники.

Президент России Владимир Путин разъярен из-за того, что Запад согласовал поставки танков Leopard-2 Украине. "Мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — угрожал он.

Вас также могут заинтересовать новости: