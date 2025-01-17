То, что россияне называют "технологическим прогрессом", американцы делали более 50 лет назад, отмечает эксперт.

Новейший российский танк Т-14 "Армата", который Кремль называл "лучшим танком в мире", не смог оправдать возложенных на него надежд, пишет бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон в анализе для 19FortyFive.

Основные проблемы Т-14 "Армата"

Расхваленный российский танк стал провалом по ряду причин, среди них, в частности, финансовые трудности и коррупция. Чрезмерные расходы на разработку, коррупционные схемы и нереалистичное планирование серьезно осложнили проект.

Вместо заявленных 2300 единиц, которые должны были быть изготовлены до 2020 года, вышла лишь ограниченная партия. Из-за экономических ограничений Россия решила сосредоточиться на модернизированных версиях старых танков, таких как Т-72 и Т-90.

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Западные эксперты отмечают, что хотя "Армата" имеет передовые технологии, они не являются новаторскими по сравнению с западными танками вроде M1 Abrams, разработанными десятилетиями ранее.

Нереализованные амбиции "Арматы"

В 2015 году, когда был анонсирован проект Т-14, Россия заявила, что танк станет основным элементом модернизации армии. Однако проблемы с финансированием стали очевидными сразу. Как заявил тогдашний заместитель министра обороны Юрий Борисов:

"Денег, выделенных на этот проект, оказывается слишком мало".

Планировалось, что Т-14 станет символом новой эры российских вооруженных сил, однако его высокая стоимость (более 250% от первоначальных прогнозов) и зависимость от западных технологий поставили под угрозу реализацию этого замысла.

Вместо массового производства Т-14, российские военные решили модернизировать существующие модели. Как отметил Борисов: "Т-72 пользуются большим спросом на рынке. Они эффективны, качественны и значительно дешевле "Арматы".

Оценка западных экспертов

Танк Т-14 получил ряд передовых характеристик, таких как:

слоевая керамическая броня;

обособленное отделение экипажа для большей безопасности.

Однако, как отметил один из американских офицеров:

"Это те же самые аспекты, которые мы разработали в 1970-х годах при создании M1 Abrams... Это то, что мы сделали приоритетным, потому что это показало рядовому танкисту, что мы обеспокоены живучестью экипажа. Интересно то, что русские придумали, как это сделать, но они десятилетиями отстали от того, что мы делали с 1970-х годов".

Большие вопросы вызывают объемы производства, надежность систем и общая способность российской армии поддерживать эти машины в боеспособном состоянии.

"Армата" - что известно о "лучшем" танке Путина

Напомним, что Т-14 "Армата" - это российский основной боевой танк (ОБТ) нового поколения, разработанный "Уралвагонзаводом". Его впервые представили публике на параде Победы в Москве в 2015 году.

Ключевые характеристики:

экипаж: 3 человека, размещенные в бронированной капсуле, изолированной от боекомплекта;

вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М с автоматом заряжания, возможность использовать управляемые ракеты;

защита: динамическая и активная броня ("Афганит"), способная противостоять современным противотанковым системам;

система управления: цифровая система с интеграцией боевых модулей и дронов;

двигатель: дизельный мощностью 1500 л.с., скорость до 80 км/ч;

Танк символизирует амбиции России по модернизации войск, но остается больше пропагандистским проектом из-за многочисленных проблем в производстве и эксплуатации. По данным ГУР, в 2023 году из запланированных почти 30 единиц Россия не изготовила ни одного танка Т-14.

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