Американская компания AeroVironment продолжает улучшать дроны Switchblade, некоторые версии которых уже были использованы на войне в Украине.

Война в Украине открыла новую эру беспилотных летательных аппаратов, в частности, таких как американские Switchblade, которые производит компания AeroVironment. Начиная с 2022 года США поставили Украине 700 единиц Switchblade 300 - ракет стоимостью 50 000 долларов, пишет Forbes.

Издание сообщает, что эти БПЛА достаточно маленькие, чтобы их можно было даже носить в солдатском рюкзаке и запускать с минимальными усилиями. Раньше они использовались американскими спецподразделениями в Ираке и Афганистане для уничтожения "особо ценных" повстанцев на расстоянии до 10 километров, заявляют журналисты.

А сейчас Украина "охотится" за ценными российскими батареями ПВО с помощью новой, более крупной версии Switchblade 600, стоимостью 200 000 долларов и дальностью действия 40 километров. Украина получила сотни таких БПЛА, и еще 600 обещано в рамках недавнего пакета помощи от США.

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"Для страны, которая не может позволить себе эскадрильи самолетов по 100 миллионов долларов или боевые вертолеты по 30 или 40 миллионов долларов, это решение проблемы", - заявил управляющий директор Capital Alpha Partners Байрон Каллан.

СМИ пишет, что война в Украине стала настоящей лабораторией, где производители испытывают и совершенствуют свои разработки. AeroVironment, в частности, начала нелегкую борьбу с российской радиоэлектронной борьбой (РЭБ), которая, как сообщается, помешала многим сложным западным беспилотникам. По словам генерального директора компании AeroVironment Вахида Наваби, модификации для преодоления помех и более качественное обучение позволили поднять эффективность Switchblade выше 80%.

Компания уже удвоила производство Switchblade на своем заводе до 6000 единиц в год и планирует построить еще один завод к 2027 году, чтобы довести выпуск продукции до 10 000, что будет означать около 1 миллиарда долларов дохода для AeroVironment при полном объеме производства.

Хотя Украина перешла к дешевым БПЛА, которые разрабатывают небольшие компании и волонтерские группы в стране — с видом от первого лица, за 500 долларов на базе любительских FPV-дронов, говорится в материале.

В компании отметили, что эти системы малой дальности, которые часто несут модифицированные гранаты и боеголовки для РПГ, сделали так, что украинцам не нужен Switchblade 300, чтобы атаковать близлежащие цели. Но Наваби, в свою очередь заявляет, что "беспилотники, собранные в гараже", не представляют особой угрозы для его бизнеса. Все из-за того, что половина стоимости Switchblade приходится на более мощную боеголовку и более четкие сенсорные системы.

Беспилотники на войне

Ранее УНИАН сообщал про вражеские дроны на оптоволокне. Авиаэксперт рассказал, как ВСУ с ними будут бороться. Эксперт заявил, что уже есть некоторые предложения по противодействия.

"Не будем сейчас их озвучивать. Уже есть некоторые решения, за счет которых можно отрабатывать против этих дронов. Но мы здесь, опять же, возвращаемся в основном к физическому воздействию непосредственно на эти беспилотники".

Кроме того, Россию атаковали более сотни дронов: взрывы гремели в нескольких областях.

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