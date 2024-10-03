Храпчинский также объяснил, почему каждый пролет украинского дрона глубоко на территорию России, даже без попадания, является весомым.

Украинские специалисты готовятся противодействовать вражеским дронам, которые работают на оптоволокне, из-за чего на них нельзя воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

На вопрос о проблемах с беспилотными системами врага, который все активнее начинает использовать, например, FPV-дроны, работающие вообще без радиосигнала, потому что к ним присоединено оптоволокно, поэтому их нельзя подавить никакими средствами РЭБ, он отметил, что есть уже определенные наработки и предложения по противодействию:

"Не будем сейчас их озвучивать, потому что есть уже некоторые решения, за счет которых можно отрабатывать против этих дронов. Но мы здесь, опять же, возвращаемся в основном к физическому воздействию непосредственно на эти беспилотники".

На уточнение, идет ли речь, по сути, о том, чтобы где-то перерезать оптоволокно, эксперт отметил: "Как бы странно ни звучало - да. Но вопрос, чем мы будем его резать. Здесь совсем другие решения есть. Да, безусловно, есть некоторые возможности по, например, применению определенных средств радиоэлектронной борьбы для влияния на возможности этих беспилотников".

Он подчеркнул, что этот вопрос требует быстрой реакции, и сейчас происходит активная работа по противодействию такому типу дронов.

Кроме того, говоря об украинских ударах дронами по России, Храпчинский отметил, что каждый пролет дрона глубоко на территорию России, даже без попадания, является весомым.

"Если мы попали рядом со складом вооружения в Энгельсе, но не поразили склад, это не значит, что мы его в дальнейшем не поразим. Потому что была пристрелка, так сказать, и мы проверяли определенные средства противовоздушной обороны. Так Российская Федерация тоже проверяет своими "Шахедами", где стоят наши средства противовоздушной обороны", - пояснил эксперт.

Российские дроны в войне

Как сообщалось в сентябре, российские войска активно используют в Курской области дроны с оптоволокном. Вероятно, эти беспилотники являются "реинкарнацией" из 70-х годов прошлого века. В российских средствах массовой информации также похвастались, что страна-агрессор сфокусировалась на системах защиты своих дронов и других автономных систем.

Как писало издание Forbes, Россия за последние месяцы значительно увеличила атаки дронов на Украину. При этом кроме разработанных в Иране "Шахедов", Россия использует по крайней мере три других типа, некоторые из которых поставляются непосредственно из Китая.

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