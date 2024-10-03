Договор должно согласовать правительство США, и на это уйдет около 9 месяцев.

Американская компания AeroVironment планирует производить в Украине новейшие беспилотники-камикадзе Switchblade 600. Как сообщает корреспондент "Милитарного", AeroVironment на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве подписала соглашение с украинской компанией по локализации производства. При этом украинскую компанию-подписантку не называют из соображений безопасности.

В комментарии "Милитарному" старший вице-президент AeroVironment Брет Хаш отметил, что сотрудничество с украинской компанией начнется "с очень простой интеграции" и со временем будет расширяться.

"Это начнется с того, что будут отправлены компоненты подсистем... А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем есть сегодня", - сказал он.

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Отмечается, что договор должно согласовать правительство США, и на это уйдет около 9 месяцев. Относительно объемов будущего производства - цифру не называют, однако Хаш отметил, что прогнозируется несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Также представитель AeroVironment отметил, что компания работает над упрощением эксплуатации Switchblade, а также пытается получить разрешение, чтобы инструкторы компании могли приезжать в Украину для обучения.

"На сегодня, согласно политике США, подготовка осуществляется за пределами Украины. Поэтому операторам приходится выезжать в Польшу, где мы имеем право проводить тренинги, или в другие места за пределами Украины... Сейчас у меня есть несколько человек, но они не могут обучать. Они могут только слушать и получать обратную связь. Я думаю, что это будет иметь очень большое значение, если мы упростим процесс", - добавил Хаш.

Switchblade - что известно об этих беспилотниках

Switchblade - это одна из разработок американской компании AeroVironment. Их особенность заключается в том, что они могут выполнять роль маневренной ракеты. Switchblade способен выполнять крутые маневры в воздухе и имеет хорошие характеристики управления. Он оборудован крыльями, что позволяет ему долететь до удаленной цели и атаковать ее.

Кроме того, Switchblade может быть оснащен различными видами боеприпасов, включая снаряды с управляемыми предохранителями, что делает его эффективным оружием на поле боя. Также эти БПЛА весят менее 5 килограммов и могут поместиться в рюкзак солдата.

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