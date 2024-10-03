Власти РФ традиционно отчитались о сбитии БПЛА.

В России заявили о новой массированной атаке сразу нескольких областей украинскими дронами.

Власти традиционно отчитались о сбитии БПЛА ночью и утром 3 октября. В частности, в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО "перехватили и уничтожили" 113 украинских дронов в четырех областях: 73 БПЛА - над территорией Белгородской, 25 - над Воронежской, 14 - над Курской и один - над Брянской.

Обновлено. Российские паблики сообщают, что по состоянию на 07:55 в аэропорту Казани из-за угрозы атаки беспилотников введен режим "Ковер": задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Также отмечается, что до этого под атакой БПЛА были Борисоглебск и другие города Воронежской области. Раздавались взрывы, вспыхивали пожары.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что один из дронов долетел до города Старый Оскол, есть пострадавшая с резаной раной стопы.

"В результате падения осколков в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Поврежден легковой автомобиль", - написал он.

Об атаке дронами отдельно сообщили губернаторы Брянской и Курской областей.

В российских пабликах была информация о пролете дронов в еще одной области РФ - Орловской.

Удары вглубь РФ - актуальные новости

Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украине не нужно разрешение от Штатов, чтобы бить по целям на территории России, и она успешно может использовать для этого свое оружие.

Ко его словам, у Украины "есть огромное количество материалов для самозащиты": "Они - суверенная страна, и могут использовать оружие, которое они создают самостоятельно, и его много, если вы посмотрите на программы, которые они внедрили за последний год".

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