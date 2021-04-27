С 2014 года ВСУ получили помощь на более чем 2 млрд долл.

Соединенные Штаты Америки предоставили Вооруженным Силам Украины почти 8 млн долларов помощи для совершенствования управления и связи.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter посольства США в Киеве.

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«Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 миллиона долл. для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения, в общем предоставив более 2 млрд долл. с 2014 года», - говорится в сообщении.

Помощь США Украине

1 марта Департамент обороны США заявил о выделение Украине помощи на сферу безопасности в размере 125 млн долларов, в частности на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку.

Еще 150 млн долларов будет выделено Украине при условии воплощения реформ в сфере безопасности и обороны.

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Автор: Светлана Закелова