Власти США уверяют, что дают украинцам то, что они сами запрашивают.

США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.

"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не то, что появится к весеннему наступлению", – заявила она.

На вопрос одного из сенаторов, почему же в таком случае Белый дом утвердил поставку танков только сейчас, Нуланд сослалась на запросы самой Украины.

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"На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше. Мы откликнулись", – заявила она.

Поставки танков в Украину

В середине декабря командующий ВСУ Валерий Залужный в интервью западной прессе заявил, что для освобождения всех оккупированных территорий ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц.

Месяц спустя глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает получить от Запада столько танков "Леопард", чтобы их хватило на танковую бригаду. Т.е. около сотни.

26 января советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужно хотя бы 350-400 западных танков.

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