Поставки западных танков в Украину имеют не только символическое, но и реальное значение.

Кремлю пора начать беспокоиться из-за поставки американских танков Abrams в Украину, поскольку это было очень важное решение. Об этом заявил экс-глава ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью Sky News.

По его словам, поставки западных танков в Украину "критически важны" и символически, и по существу.

"По существу танки, безусловно, являются центральным элементом любой общевойсковой наступательной операции", — заявил Петреус.

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Экс-глава ЦРУ отметил, что для успешного ведения войны на поле боя потребуется весь комплекс вооружений и типов войск – пехота, инженерные войска, боевые машины, артиллерия, ПВО и т.д.

"Все это должно сойтись воедино. Но все это объединяется вокруг основных боевых танков", – заявил он.

Петреус подчеркнул, что сейчас Украина будет получать современные западные вооружения, в том числе танки. И это оружие превосходит старые советские образцы.

"Дает ли это значительный новый потенциал для Украины? Готов поспорить, да. Стоит ли русским беспокоиться об этом? Абсолютно", – резюмировал эксперт.

Поставки западных танков в Украину

На следующей неделе начнется обучение украинских экипажей, которые должны освоить британские танки Challenger 2. Их поставка на фронт ожидается к концу марта.

Польша обещает поставить Украине танки Leopard уже через несколько недель – после окончания курсов подготовки экипажей к ним.

Германия, которая также пообещала поставить Украине партию "Леопардов", обещает предоставить эти машины к концу марта.

США уже подтвердили передачу Украине 31 танка Abrams. По данным СМИ, эти машины поступят в течение нескольких месяцев.

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