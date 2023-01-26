У Зеленского хотят, чтобы поставки западных вооружений в Украину шли по принципу конвейера.

Украине нужно еще не менее 350-400 танков, чтобы сформировать ударные бронетанковые силы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его мнению, окончательный перелом в поставках оружия Украине уже произошел.

"Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и надо все дать Украине здесь и сейчас... Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", – считает Подоляк.

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Советник главы ОП полагает, что теперь единственной проблемой в вопросе поставок оружия Украине является логистика. Он отметил, что сейчас стоит задача организовать "конвейерные" поставки вооружений и обучения украинских военнослужащих.

"Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350-400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем", – подчеркнул Подоляк.

Поставки западных танков в Украину

Британия передает Украине 14 своих танков Challenger 2. Их поставка на фронт ожидается к концу марта.

Польша обещает поставить Украине 14 танков Leopard уже через несколько недель.

Такое же количество танков "Леопард" обещает поставить Германия. Эти машины прибудут к концу марта.

США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Эти машины поступят в течение нескольких месяцев.

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