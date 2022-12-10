У администрации Байдена есть "опасения" по этому поводу.

Белый дом пока активно не рассматривает запрос Украины о предоставлении кассетных боеприпасов, но и не отказывается их передавать.

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, это один из многих запросов, которые администрация Байдена на данный момент активно не рассматривает.

"Это не "нет", но и не то, где есть продвижение прямо сейчас", – говорит источник.

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У администрации Байдена есть "опасения" по этому поводу, поскольку кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира.

"Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов", – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отказавшись подтвердить, что от Киева поступал такой запрос.

Эксперты отмечали, что для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сокращение численного превосходства России в артиллерии.

Что такое кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы впервые применяли во время Второй мировой войны. Эти снаряды содержат от 2 до нескольких сотен однотипных боевых элементов меньшего размера, которые разбрасываются на обширной территории.

Они предназначаются для поражения нескольких военных целей на большой территории, но также представляют серьезную опасность для мирных жителей – как во время боев, так и после.

Конгресс ввел законодательные ограничения на возможность Вашингтона передавать кассетные боеприпасы, сославшись на риск для гражданского населения, хотя США не подписали конвенцию, предусматривающую международный запрет такого оружия. Украина также не подписала конвенцию.

Кассетные боеприпасы на войне в Украине

Использование Россией кассетных бомб было зафиксировано как в Украине, так и в Сирии. В частности, РФ атаковала Харьков 300-миллиметровыми кассетными ракетами "Смерч". Amnesty International фиксировала использование кассетных боеприпасов БМ-27 "Ураган" при обстрелах Ахтырки на Сумщине, ARES – снарядов 3Б30 в Черноморском Херсонской области.

Также фиксировали применение кассетных снарядов для "Торнадо-С" в Покровске Донецкой области, применение баллистических ракет с кассетной боевой частью "Искандер-М" в Краматорске Донецкой области и т.д.

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