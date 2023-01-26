Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

США собираются поставить Украине танки Abrams более современной модификации M1A2.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Эту информацию позже подтвердили в Пентагоне.

Эта версия танков имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия A1, которую армия США собирается снять с вооружения в ближайшие годы. Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

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По словам одного из источников, 31 танк Abrams, обещанный Украине американскими властями, поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран. Собеседник издания пояснил, что власти США запрещают экспорт таких машин, но существуют и другие типы брони, которые можно экспортировать.

Танки Abrams для Украины: подробности

25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams и приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

Решение о передаче танков в США объяснили новыми условиями на поле боя.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления.