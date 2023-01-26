США собираются поставить Украине танки Abrams более современной модификации M1A2.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Эту информацию позже подтвердили в Пентагоне.
Эта версия танков имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия A1, которую армия США собирается снять с вооружения в ближайшие годы. Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.
По словам одного из источников, 31 танк Abrams, обещанный Украине американскими властями, поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран. Собеседник издания пояснил, что власти США запрещают экспорт таких машин, но существуют и другие типы брони, которые можно экспортировать.
Танки Abrams для Украины: подробности
25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams и приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.
Решение о передаче танков в США объяснили новыми условиями на поле боя.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления.