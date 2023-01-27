Президент уточнил, что не знает реальных сроков поставки танков со стороны Запада и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад и ЕС ускорить поставки танков для войны с Российской Федерацией.

В интервью Sky News гарант Украины попросил партнеров сократить интервал между принятиями решений о поставке танков и реальной их передаче Украине.

"Количество танков и срок, когда они до нас могут доехать, играют неотъемлемую и сверхважную роль по сравнению с тем, какое и когда было принято решение", - сказал он.

Зеленский отметил, что часть оружия, которое пообещали поставить партнеры, уже в Украине. Но часть все еще не доехала. В этом контексте он упомянул вопрос о сроках поставки Abrams со стороны США, отметив, что они могут прибыть слишком поздно.

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы", - сказал президент Украины.

Также Зеленский вспомнил о решении главы Франции передать Украине танки еще две недели назад. У него, как у президента воюющей страны, нет времени столько ждать, сказал украинский лидер.

Поставка западных танков Украине

25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не смогут доставить в Украину танки Abrams до начала ожидаемого весной наступления.

При этом СМИ пишут, что на Западе есть логистические трудности с передачей танков Leopard 2 и Challenger Украине из-за разной материально-технической базы машин. Британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, которые отличаются от стандартов НАТО.

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