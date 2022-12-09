Система Skynex может сбивать беспилотники и крылатые ракеты с близкого расстояния, и до 99% дешевле, чем с помощью обычных ракет ПВО.

Немецкая компания Rheinmetall изготовит для Украины две системы ПВО Skynex.

Компания подтвердила заказ в пятницу, но не назвала страну-получателя вооружения. Но по информации из правительственных кругов, это - Украина, пишет Handelsblatt.

Поставка систем запланирована на начало 2024 года. Rheinmetall оценивает две системы в 182 миллиона евро. Также около 12 млн евро пойдут на грузовики HX для этих систем.

Расходы федеральное правительство Германии намерено взять на себя. В настоящее время изучается, какие статьи бюджета могут быть использованы для этих целей.

Система Skynex - что известно

Skynex предназначен для противовоздушной обороны ближнего действия. Как и зенитный танк Gepard, уже поставленный в Украину Германией, система сбивает атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-мм боеприпасами.

Skynex от Rheinmetall предназначен для защиты Украины от российских авиаударов России.

Одним из преимуществ Skynex является относительная дешевизна боеприпасов. Например, сбить самолёт с помощью Skynex стоит около 4 тыс. евро.

Военная помощь Украине

Напомним, ранее немецкое правительство одобрило новый пакет помощи Украине на 1,9 миллиарда евро. Поставки будут идти как непосредственно со складов Минобороны ФРГ, так и от немецких оружейников. Также в сумму заложены средства на выплаты странам ЕС, передающим Украине собственное оружие.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас получает военную помощь по меньшей мере из двух десятков стран. Среди прочих, глава МИД благодарен Германии за решение усилить украинскую ПВО и передачу дополнительных семи зенитных установок Gepard.

Также, в начале ноября, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который содержит ракеты ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS.

Сегодня, 9 декабря, стало известно, что США выделят для Украины еще 275 миллионов долларов. Что именно США предоставят Украине, в Белом доме не сообщили. Но ранее издание Reuters уже писало, что Пентагон также включит в перечень.

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