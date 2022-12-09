Эти деньги пойдут не только на оружие.

США выделят для Украины еще 275 миллионов долларов. Президент Джо Байден утвердил новый пакет помощи.

О решении президента США сообщается на сайте Белого дома. В распоряжении Байдена указана сумма, которую нужно выделить для помощи Украины, а также то, что вопрос предоставления нового пакета он делегирует Государственному секретарю.

Что именно США предоставят Украине, в Белом доме не сообщили. Однако ранее издание Reuters уже писало, что Пентагон также включит в перечень вооружения ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.

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А оборудование, которое должна получить Украина, поможет усилить противовоздушную оборону и защиту от вражеских беспилотников.

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