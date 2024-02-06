По словам Михаила Федорова, это станет мощным толчком к технологическому и инновационному развитию ВСУ.

Создание в Украине нового рода войск - Сил беспилотных систем - является важнейшим и историческим решением. Об этом в своем Telegram написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, потенциал дронов чрезвычайно велик. При этом решение о создании беспилотных войск станет "мощным толчком к технологическому и инновационному развитию Вооруженных сил Украины". Федоров напомнил, что год назад в ВСУ были созданы роты ударных дронов на уровне бригад.

"С первого дня мы участвовали в их развитии: разрабатывали структурную организацию, доктрину применения, обучали, обеспечивали различными типами дронов, цифровизировали их работу и взаимодействие", - отметил министр.

Он подчеркнул, что за это время дроны коренным образом изменили ситуацию на поле боя, ведь они эффективно останавливают атаки россиян и поддерживают контрнаступление Сил обороны Украины. Так, абсолютное большинство техники поражают именно беспилотниками.

"Совместно с ВМФ, СБУ и ГУР мы работали над созданием первых в мире морских дронов, которые полностью изменили правила ведения войны на море, деклассифицировали Черноморский флот РФ и скоро выгоним его из украинского Крыма окончательно. В рамках кластера Brave1 активно работаем над развитием наземных дронов, которые уже могут частично заменить пулеметчика или сделать его работу более безопасной, ехать в наступление, вывозить раненых или доставлять боеприпасы на передовую. А главное - каждый дрон спасает жизни наших героев!" - подчеркнул Федоров.

Создание сил беспилотных систем в Украине

Во вторник, 6 февраля, президент Владимир Зеленский своим указом создал Силы беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ. Отмечается, что целью такого шага является наращивание возможностей Вооруженных сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, а также обеспечение готовности к применению таких систем по назначению.

Вас также могут заинтересовать новости: