Премьер также отметил, что Украина имеет все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) может полностью обеспечить потребности государства в артиллерии. Об этом во время своей пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством", - сообщил государственный деятель.

По словам Шмыгаля, Украина наращивает производство артиллерийских боеприпасов. Речь, в частности, о боеприпасах калибра 155-мм, 105-мм и 122-мм. Также украинский ОПК "почти полностью" обеспечивает потребности Вооруженных сил в минах для минометов.

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Премьер добавил, что Украина имеет все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны. Наша страна создала дешевое средство борьбы с российскими дронами, а именно - мобильные огневые группы. Украина также имеет "остатки на складах" от различных партнеров, в частности, от Соединенных Штатов.

"Система Patriot - пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой", - отметил Шмыгаль, добавив, что остальные цели можно уничтожать другими средствами, которые имеет Украина.

Риск заключается в плоскости ремонта и обслуживании Patriot. Шмыгаль выразил уверенность, что Украина вместе с партнерами найдет пути, которые позволят минимизировать эти риски, связанные с эксплуатацией американских ЗРК.

Производство дронов в Украине

Во время своей пресс-конференции Шмыгаль сообщил, что Украина планирует существенно нарастить производство дронов в 2025-м. В целом планируется построить более двух с половиной миллионов боевых дронов.

Напомним также, что подразделения Вооруженных сил уже начали использовать беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства, которые отличаются скоростью и маневренностью.

Как сообщается, дрон может похвастаться усовершенствованной системой управления, которая обеспечивает надежную связь в условиях работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

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