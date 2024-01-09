Благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля". Об этом сообщил вице-премьер — министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"ШаБля" – это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы. Она помогает военным дистанционно уничтожать врага, пояснил Федоров. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

"ШаБля" – это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла из стартапа в устойчивый проект, который контрактует государство. Наша задача – помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций больше. Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые меняют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", – подчеркнул министр.

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Турель "ШаБля" выглядит так:

Напомним, что осенью 2023 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля".

Производство оружия в Украине: другие новости

Украина планирует наладить масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы для противодействия малой авиации врага. Об этом рассказал Михаил Федоров. Глава Минцифры также добавил, что объемы производства БпЛА в Украине за год выросли в сто раз.

Кроме того, уже завершены государственные испытания и проведена кодификация мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. Известно, что была на него установлена новая оптико-электронная станция, а вместо советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон" – управляемые ракеты РК-2П от КБ "Луч".

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