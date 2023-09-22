К эксплуатации допустили три образца этих модулей.

Министерство обороны допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны. Они отмечают, что речь идет о трех образцах модулей, которые применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы, а также борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - отметил лидер команды разработчиков.

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Украинское оружие: последние новости

Украина имеет на вооружении береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Он не успел пройти все испытания до полномасштабной войны, поэтому до необходимых параметров его доводили уже на поле боя.

В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что военные успешно применили дальнобойное вооружение нашего производства, поразив цель на расстоянии 700 километров.

В тот же день секретарь Совета нацбезопасности и обороны показал кадры испытаний ракетного оружия украинского производства.

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