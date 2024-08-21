Оригинальная Arena не обеспечивала 360-градусного покрытия, но за ней последовала Arena-M, которая обеспечивает защиту со всех углов, включая атаку сверху.

На выставке ARMY-2024 российские государственные СМИ сообщили, что система активной защиты "Арена-М" устанавливается на новые танки Т-90М. Беспилотники-камикадзе FPV уничтожают большое количество танков - на долю FPV, возможно, приходится 2/3 потерь танков.

Россия вынуждена держать танки вдали от линии фронта, оставляя "безтанковую зону" глубиной до десяти километров, продвигаясь вперед только во время штурма - и все равно их уничтожают, пишет Forbes.

Теоретически Т-90М уже хорошо защищен сложной многослойной броней, сочетающей металл, керамику и композитные материалы; его лобовая броня эквивалентна почти метру сплошной стали. Но беспилотники редко атакуют спереди, и войска в полевых условиях прикручивают дополнительную броню, чтобы прикрыть слабые места, - от простых экранов на крыше до похожих на зев броневых надстроек на причудливых "черепашьих танках". Но ничего из этого не сработало.

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Исторически танковая броня была "пассивной", обеспечивая защиту просто своим присутствием, но в последнее время к ней добавилась "активная" броня, реагирующая на угрозу.

Известная как "Арена", российская APS состоит из трех элементов: массива радиолокационных датчиков на внешней стороне танка, компьютерной системы управления и пусковых труб или бункеров для снарядов-перехватчиков.

После активации "Арена" автоматически отслеживает приближающиеся угрозы. Она отфильтровывает ложные цели, включая вылетающие снаряды и близкие промахи, которые не угрожают танку, а также птиц и небольшие снаряды. Когда угроза приближается на нужное расстояние, система запускает ракету-перехватчик.

Перехватчики расположены таким образом, чтобы обеспечить защиту на 360 градусов, - всего их 26 штук с перекрывающимися полями обстрела. Перехватчик детонирует в непосредственной близости от угрозы, образуя плотную направленную шрапнель, которая, как утверждается, способна уничтожить любую подлетающую ракету.

Оригинальная Arena не обеспечивала 360-градусного покрытия, но за ней последовала Arena-M, которая обеспечивает защиту со всех углов, включая атаку сверху.

Новая версия также стреляет двумя перехватчиками одновременно, чтобы увеличить шансы на уничтожение угрозы. В 2021 году производители заявили, что она якобы защищена от всех западных противотанковых ракет, включая Javelin.

После разработки "Арена" не устанавливалась на российские танки, видимо, из-за высокой стоимости. Ее предлагали на экспорт, но желающих не нашлось.

Тем временем Израиль взял концепцию APS на вооружение. Система Trophy, произведенная компанией Rafeel, описывается на сайте компании как "единственная в мире действующая система активной защиты". Система Trophy установлена на различных танках ЦАХАЛа и хорошо зарекомендовала себя в бою, показав свою эффективность в отражении выстрелов из РПГ, управляемых ракет и других угроз.

Армия США оценила Trophy для усиления защиты M1 Abrams. Они отмечают, что она добавляет около 3,5 тонн, но обеспечивает полусферическую защиту от различных угроз, даже когда машина находится в движении.

Создатели Arena, Коломенское конструкторское бюро машиностроения, говорят, что обновили систему, чтобы справиться с угрозами украинских беспилотников, которые наблюдаются на Украине. Это необходимо, потому что предыдущие версии игнорировали все, что медленнее 260 километров в час, пропуская FPV или беспилотные бомбы. Необходимо настроить порог скорости очень низко, ведь FPV могут приближаться к цели со скоростью пешехода.

Широкий диапазон скоростей, траекторий полета и конфигураций делает опасным [бессистемное] обнаружение - всего чего угодно. Система будет чувствительна к приманкам, а также к ложным срабатываниям и может быть спровоцирована пролетающими птицами. Конечно, экипажи могут оставить систему выключенной, но атаки часто происходят, когда их не ждут.

Система также имеет ограниченный запас перехватчиков. 26 ракет имеют перекрывающееся покрытие, но только часть из них направлена по каждую из сторон, и каждый раз расходуется 2 ракеты. Несколько беспилотников, летящих под одним углом, быстро исчерпают запас боеприпасов.

Отмечается, что Arena-M должна повысить шансы Т-90М на выживание, однако она не будет непогрешимой.

Украина уже захватила как минимум три неповрежденных Т-90М в ходе операции в Курске, что говорит о том, что экипажи не ждут, когда прибудут FPV. Это наводит на мысль о реальном мотиве публичного появлении Arena: убедить экипажи танков в том, что у них есть шанс и они не едут на верную смерть.

В конце концов, подобное заявление о том, что Arena будет установлена на Т-90М, было сделано восемнадцать месяцев назад, и ничего не произошло.

Война в Украине - последние новости

Разведывательное управление Пентагона считает, что Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения крупных наступлений друг против друга. В связи с этим война, вероятнее всего, движется в тупик.

Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечается, ВСУ не имеют достаточно боеприпасов, тогда как оккупационная армия способна выпускать около 10 тысяч артиллерийских снарядов в день.

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