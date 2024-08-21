ВСУ не могут начать широкомасштабные контрнаступления минимум полгода.

Разведывательное управление Пентагона считает, что Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения крупных наступлений друг против друга. В связи с этим война, вероятнее всего, движется в тупик.

Об этом сообщает Bloomberg. Как отмечается, ВСУ не имеют достаточно боеприпасов, тогда как оккупационная армия способна выпускать около 10 тысяч артиллерийских снарядов в день.

"Украинские силы остаются боеспособными, но не смогут начать широкомасштабные контрнаступления минимум полгода", - говорится в оценке Пентагона.

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В то же время российская сторона решила реализовывать стратегию истощения противника. Хотя захватчики могут сохранить буферную зону, однако сил для более глубокого продвижения, в частности, в Харьков, у них нет.

В отчете вспомнили успехи Сил обороны в использовании американских ракет ATACMS. Так, украинские военные попали в несколько ключевых российских военных объектов, в частности, в Севастополе и Крыму.

Война в Украине - последние новости

Bild писал, что ВСУ начинают битву за важный населенный пункт в Курской области - Кореневское. Потеря этого поселка для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери Суджи.

Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

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