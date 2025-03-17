Оккупанты начали использовать новую технологию на своих разведдронах.

Российские оккупанты нашли способ, как защитить собственные разведывательные БПЛА (например, Zala или "Орлан") от зенитных FPV-дронов ВСУ. В течение определенного периода использование таких дронов позволило украинским защитникам сбить сотни вражеских беспилотников.

Сначала враг просто ставил "камеры заднего обзора" на БПЛА или перекрашивал их, используя опознавательные знаки Воздушных сил Украины. Но сейчас с помощью тех самых камер и искусственного интеллекта удается автоматически уворачиваться при приближении украинских FPV, пишет Defense Express.

Вскоре, как сообщается, такие БПЛА начали появляться уже с серийно встроенной системой уклонения.

"Упала одна Zala-"уклонист", которая уклонялась от дрона-перехватчика. На борту она имеет CSI-камеру со шлейфом, имеет подключение по HDMI, это конвертор соответственно. Имеет отдельное питание. Также у старых моделей подключался только центральный дневной или ночной модуль или дневной с ночным. В новой версии стоит два HDMI, один для центральной камеры, второй - для распознавания дронов, которые перехватывают", - отмечают эксперты из лаборатории Scream Industries.

Когда украинский зенитный дрон пытается атаковать вражеский разведдрон, он производит маневр, чтобы избежать удара. Сейчас точно сказать, насколько эффективным может быть это решение в долгосрочной перспективе, трудно. Однако на какое-то время оккупанты все же могут уменьшить потери своих беспилотников.

Противодействием может быть использование машинного зрения уже на наших FPV-дронах, а также использование большего количества дронов во время атаки или же установка дробовика на БПЛА.

Что еще известно о противостоянии в беспилотниках

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине создали дрон, способный нести на себе другие БПЛА. "Носители переносят на себе до шести FPV-дронов и работают как ретрансляторы для связи между оператором и FPV. После сброса с носителя, FPV поражают вражеские РЭБ, ПВО, штабы и живую силу на расстоянии, до которого бы не долетели самостоятельно", – прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, в Воздушных силах Украины рассказали, как Россия модернизирует "Шахеды". По словам Юрия Игната, атаки дронами и авиацией становятся более технологичными. Следовательно, происходит адаптация к новым методам.

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