Охотились два экипажа FPV: ВСУ уничтожили редкий российский дрон 'Мерлин' (видео)

Этот вражеский дрон может проводить в небе 10 часов.

Зенитчики и пилоты 63 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили российский экспериментальный разведывательный дрон Мерлин-ВР. Об этом сообщает "Хортицкий ветер" в Telegram-канале.

При этом отмечается, что эта "редкая птичка" может подниматься в небо аж на 5 км. И проводить там 10 часов, что в разы дольше Supercam и ZALA.

"Интересно, что за этим экспериментальным разведывательным Мерлином, охотились сразу два экипажа FPV. Тот, кто не успел уничтожить добычу, снял подрыв и разлет обломков в небе", - сказано в сообщении.

При этом показали видео охоты на российский дрон и его сбивания.

Мерлин-ВР - что известно о российском дроне на фронте

Как сообщал УНИАН, на днях бойцы бригады "Рубеж" сбили также "уникальный" российский дрон "Мерлин-ВР".

Бригадный генерал, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко отмечал, что операторы БпЛА ВСУ продолжают разрушать мифы о "непобедимости" российской техники, в частности, разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР". Он добавил, что, по заявлениям оккупантов, он должен был стать "технологическим прорывом" благодаря бесшумности, современной аппаратуре слежения и большой дальности полета, но даже такие инновации не уберегли дрона-разведчика от удара украинских FPV".

Вас также могут заинтересовать новости: