Разработка может нести на себе до шести FPV-дронов.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал работу украинского дрона-носителя от разработчика из Brave1.

Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале. Министр отметил, что система переносит FPV-беспилотники, чтобы те уничтожали цели в тылу врага.

"Носители переносят на себе до шести FPV-дронов и работают как ретрансляторы для связи между оператором и FPV. После сброса с носителя, FPV поражают вражеские РЭБ, ПВО, штабы и живую силу на расстоянии, до которого бы не долетели самостоятельно", – прокомментировал Федоров.

По его словам, такие БпЛА стали незаменимыми для бойцов: они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии.

"Дрон-носитель от украинской компании – участника Brave1 Autonomous Engineering R&D Ukraine уже используют на фронте, и он получает положительный фидбек от военных. На видео – работа этого дрона. Технологии от участников Brave1 усиливают фронт и сохраняют самое ценное – жизнь бойцов", – написал Федоров.

Использование дронов на войне

В 2025 году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов. На это направляет более 110 млрд грн.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, в частности о морских украинских дронах. По его словам, на сегодня это не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, это многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и FPV-дроны, и другие средства. В том числе они используются для дистанционного минирования.

Он отметил, что наши дроны уже могут защитить себя от огневого контакта вражеской авиации, потому что работают специальные системы и в том числе работает искусственный интеллект.

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