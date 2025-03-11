Это все исследуется соответствующими институтами в нашем государстве, утверждает Игнат.

Российская Федерация использует "шахеды" терминалами спутниковой связи Starlink и SIM-картами. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Новости.LIVE.

По его словам, атаки дронами и авиацией становятся более технологичными. Следовательно, происходит адаптация к новым методам.

"Много уже найдено ноу-хау, которые противник применяет, это и камера, и Starlink на него вешают, и SIM-карта там была. Это все исследуется соответствующими институтами в нашем государстве, которые это исследуют, для того, чтобы знать, как этому противодействовать. Для нас - это цели, их нужно уничтожать теми или иными средствами", - сказал Игнат.

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Он также подчеркнул, что ПВО работает на опережение, но прогнозирование - сложный процесс. Приоритет - дешевые, эффективные способы уничтожения целей.

"Шахеды" со Starlink - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2024 года ВСУ впервые сбили "шахед" со Starlink на борту. Соответствующие фото из собственных источников получил военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики отмечали, что в прошлом россияне уже экспериментировали с установкой на "шахеды" 4G-модемов с украинскими SIM-картами. Поэтому появление дронов со Starlink "было лишь вопросом времени".

Речь идет об очень широком и мощном канале обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение Shahed-а, в первую очередь, в разведывательное средство.

Отмечалось также, что благодаря связи Starlink дрон сможет передавать россиянам собранную бортовыми датчиками информацию о позициях украинской ПВО, в том числе фото или видеоизображения. Также Starlink позволяет корректировать полет "шахеда" в реальном времени, чтобы поражать, например, движущиеся цели.

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