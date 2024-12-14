Поскольку зенитные ракеты слишком дорогие, россияне ищут бюджетный способ охотиться на украинские дроны-камикадзе большого радиуса.

Украина уже успешно применяет дроны-перехватчики малого радиуса и работает над созданием более продвинутых вариантов. Россия тоже пытается создать собственные дроны-перехватчики, как более дешевую альтернативу зенитным ракетам.

Так, российские СМИ цитируют заявление гендиректора компании АО "Площадь" Никиты Маслака, который и рассказал об испытаниях "дрона противовоздушной обороны". При этом россияне уверяют, что их цель - создать дрон, который не будет уступать зенитным ракетам по своим тактико-техническим характеристикам.

Главной сложностью представители страны-агрессора называют проблему распознавания целей в сложных условиях - ночью, в тумане или во время дождя.

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Как пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express, очевидно россиян на эти разработки побудили систематические атаки дальнобойных дронов-камикадзе Сил обороны Украины.

"Также здесь важно будет отметить, что такая разработка актуальна и для Украины, учитывая то, что РФ наращивает производство как собственно "Шахедов", так и ряда различных дронов-приманок", - отмечают аналитики.

Украинские дроны-перехватчики

Как писал УНИАН, Украина создает флот дронов-истребителей и уже вышла на последний этап. ВСУ уже применяют коптеры-перехватчики, с помощью которых с неба сбрасывают российские разведывательные дроны типа "крыло".

Дроны-перехватчики типа "крыло" являются следующим логическим шагом в этой эволюции, поскольку они способны летать быстрее и дальше, чем перехватчики коптерного типа. Считается, что эти дроны либо уже на подходе, либо уже втихаря используются силами обороны.

Дроны-убийцы большого радиуса действия являются следующей амбициозной целью Украины. Если их удастся сделать дешевыми, но достаточно быстрыми и дальнобойными, они смогут эффективно охотиться на "Шахеды".

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