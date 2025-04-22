Россияне улучшают технические возможности ракет.

Российская Федерация модернизирует имеющиеся ракеты, улучшая возможность избегать препятствия и увеличивая радиус полета. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Новости.Live".

"Заметим, что, например, Россия модифицировала ракету Х-59 до ракеты Х-69, увеличив радиус ее действия. Существенные изменения произошли в крылатых ракетах класса Х-101, Х-555, что позволило им избегать любых внешних препятствий. Потому что были наработки, которые позволили им понять, что надо добавлять еще отдельные технические возможности", - сказал Храпчинский.

Кроме того, по его словам, существенно улучшились северокорейские баллистические ракеты благодаря сотрудничеству с российскими инженерами. "Знания, которые были у российских инженеров, были переданы корейским", - добавил эксперт.

Видео дня

При этом, он отметил, что большая проблема заключается не в наличии американских комплектующих к ракетам из Северной Кореи, а наличие "российской интеллектуальной собственности" в северокорейских ракетах, так как это большая угроза не только для региона Азии, но и всего мира.

Ситуация с ракетами в России

Как сообщал УНИАН, 6 апреля начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне начали больше производить баллистических ракет по сравнению с крылатыми ракетами. В то же время, украинским силам стало сложнее сбивать аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер", поскольку россияне их модернизируют.

18 апреля Храпчинский сообщил, что северокорейские ракеты KN23 уже способны маневрировать и уклоняться от противовоздушной обороны Украины, хотя в начале их эксплуатации просто разваливались при полете.

Вас также могут заинтересовать новости: