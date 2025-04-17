По мнению Свитана, "проломить" противника поможет авиация.

Дальнобойные ракеты Taurus, которые Украине надеется получить от союзников, не решат исход войны. Для длительного удерживания армии РФ их нужно огромное количество, которого просто не существует. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".

В частности, его попросили прокомментировать завление гендиректора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что возможные поставки дальнобойных ракет Taurus никак не повлияют на войну в Украине, а нужно больше артснарядов.

"Надо понимать количество - сколько нам дадут Taurus… Да правильно он (Паппергер – УНИАН) все говорит. Только немножко не прав по боеприпасам, по артиллерии. Сколько надо Taurus нам для того, чтобы, допустим, держать тылы противников в постоянном напряжении, под постоянным контролем полгода на 500 километрах?... Где-то 1500-2000 штук. Их нет столько", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, если даже Украина получит упомянутые ракеты, это будет не более двух десятков. По мнению Свитана, в случае их поступления, они нужны для поражения двух целей – Кремль и Керченский мост.

"Вот две цели, куда надо ударить: Кремль – как центр принятия решений, очень важно отминусовать. И Керченский мост надо минуснуть, потому что через него идет, как минимум 30% военной амуниции, которая заходят в Крым и дальше попадает на Херсонский и Запорожский фронт... Как это решит исход войны? Никак", - заявил Свитан.

В то же время, по его словам, Украине для победы, восстановления территориальной целостности, крайне необходимы не артиллерийские боеприпасы, а авиационная компонента. По мнению Свитана, "проломить" россиян можно только с помощью авиационных бомб.

Эксперт подчеркнул, что если бы оккупанты не могли использовать бомбы, то не преодолели бы ни один украинский укрепрайон. Свитан напомнил, как в начале широкомасштабного вторжения, в 2022 году, противник ежесуточно использовал против ЗСУ десятки тысяч снарядов, но соответствующих успехов не имел.

"Проламывать начали только, когда появились авиационные бомбы с системами коррекции и планирования – так называемые КАБы, когда их пошло по 100 штук в сутки. Сейчас уже и полторы и две сотни в сутки могут запускать. Так вот, авиационные бомбы - основной механизм проламывания противника. Поэтому, нам как раз надо нужна авиационная компонента", - заявил аналитик.

Он сказал, что с большим уважением относится к Rheinmetall, и предположил, что его руководство рассуждает, как и большинство военных, которые "работают на земле".

"Людей, которые воюют на земле, не видят перспектив использования. Это может видеть только летчик", - подчеркнул Свитан.

Эксперт добавил, что ВСУ необходимы самолеты и соответствующие боевые припасы.

Гендиректор Rheinmetall считает, что ракеты Taurus не помогут Украине

Как писал УНИАН, генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что потенциально возможные поставки дальнобойных ракет Taurus на войну в Украине не повлияют. По его мнению, Taurus не способны изменить "ход игры", и единственное, что поможет Украине противостоять РФ - артиллерийские боеприпасы.

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