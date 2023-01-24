Эксперт добавил, что у этих РЛС активная антенна, поэтому они очень легко обнаруживаются и поражаются средствами контрбатарейной борьбы.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как работает хваленая российская РЛС "Зоопарк". Он отметил, что она не так страшна, как ее описывают, и фактически мало чем отличается от своих предшественников.

"Зоопарк" – это фактически станция обеспечения артиллерийского огня. Начиналось все с советской станции АРСОМ, была такая станция когда-то на базе МТ-ЛБ. Расшифровывалась эта аббревиатура как артиллерийская станция разведки стреляющих орудий и минометов. Ее следующим поколением было изделие АРК-1"Рысь". Это станция, которая тоже обнаружала стреляющие орудия и минометы на дальности до 25 км и могла корректировать огонь. Кстати, стрельба из АРК – была самая простая огневая задача для артиллеристов. Два снаряда в район цели по топоданным, и станция выдавала корректуру, надо было только поменять знаки на противоположные. То есть, если было -400, надо было +400 в дальности по направлению. И сразу же открывался огонь на поражение. В этом было ее преимущество", – рассказал он во время эфира на YouTube.

Сейчас на вооружении РФ – "Зоопарк". Эти станции могут как корректировать огонь артиллерии. так и обнаруживать стреляющие орудия и минометы.

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"Есть "Зоопарк-1" и "Зоопарк-2". Не так страшен черт, как его малюют, сразу же скажу. Никакого прорыва Российская Федерация не смогла сделать в этих "Зоопарках". Дальность обнаружения осталась та же самая – дальность обнаружения 25 км. Они пишут 35 км в "Зоопарк-2". В 30 км они в принципе могут засекать орудия и минометы. И то, они дают, что 240-мм. Это самоходные минометы "Тюльпаны". Вот их на 25-30 км могут засекать. Одновременно она может сопровождать до 12 целей, то есть обслуживать стрельбу, у нее очень узкий сектор. Надо каждый раз поворачивать антенну, переориентировать ее для изменения сектора разведки, которую ведет этот комплекс "Зоопарк". Он как корректирует огонь артиллерии, так и обнаруживает стреляющие орудия и минометы на тех же дальностях", – подчеркнул Жданов.

Эксперт добавил, что у этих РЛС активная антенна, поэтому они очень легко обнаруживаются и поражаются средствами контрбатарейной борьбы.

Вооружение РФ: последние новости

Возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в районе Валдая (Новгородская область) установили комплекс противовоздушной обороны. Система ПВО "Панцирь-С1" была размещена там несколько недель назад.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин неожиданно похвалил ПВО России, несмотря на регулярную "бавовну" не только в приграничных регионах, а даже в тыловых аэродромах.

При этом, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Из-за дефицита оккупанты начали комбинировать их с дронами-камикадзе и перерабатывают ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

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