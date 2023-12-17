Аналитики напомнили, что Москва ранее свернула многие свои ракетные программы.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев заявил, что у России есть необходимая технологическая база и специалисты, чтобы возобновить производство баллистических ракет средней и меньшей дальности. Аналитики считают, что вряд ли россияне преувеличивают свои возможности в этом вопросе.

Эксперты Defence Express напомнили, что в сентябре Россия заявила о заморозке проекта "Змеевик" - баллистической ракеты, которая должна была обладать противокорабельными характеристиками. Кроме того, до 2017 года в России велись работы в рамках проекта РС-26 "Рубеж" и даже якобы провели несколько удачных испытаний, но в итоге приоритетным стали крылатые ракеты 9М729 "Искандер-К".

Также СССР имел на вооружении до 1990 года ракетный комплекс "Темп-С", баллистическая ракета которого могла преодолеть до 900 километров, но эти ракеты не были замечены в рамках полномасштабного вторжения России в Украину.

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В связи с этим аналитики считают, что в заявлении россиян, возможно, речь идет о легализации возможных поставок ракет дальностью до 1000 километров из Ирана или Северной Кореи.

РФ запланирвала испытания баллистических ракет - что известно

Командующйи ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев заявил, что российские власти в 2024 году намерены провести испытания семи межконтинентальных баллистических ракет.

По его словам, это "значительно увеличит боевые возможности войск для адекватного ответа на предполагаемые угрозы нашей страны".

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