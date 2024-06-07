Всего в Азовском море находится десять кораблей противника.

В акватории Азовского моря, которое из-за вторжения РФ временно превратилось во "внутренний водоем" агрессора, после длительного перерыва появились сразу три вражеских ракетоносителя. По данным Военно-Морские силы Украины, такая ситуация по состоянию на утро сегодня, 7 июня.

"В Азовском море - десять вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в акватории Черного моря сейчас находится один вражеский корабль, но носителей ракет не наблюдается. В акватории Средиземного моря - также один корабль РФ, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 единиц.

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Кроме того, в ВМС ВСУ отметили, что за сутки, в интересах РФ, проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 8 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отмечают украинские военные.

Война в Украине - ситуация в море

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня российские захватчики после определенной паузы вывели в акваторию Черного моря сразу три надводных носителя ракет "Калибр". Речь шла о трех надводных ракетоносителях, которые снаряжены 24 ракетами типа "Калибр". Был объявлен очень высокий уровень опасности.

Также 6 июня, начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне после длительной паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя. Он назвал это "событием", потому что давно ВДК России "моря не видели". Вышли они в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет, и одного надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц.

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