В Вооруженных силах Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты.

В Воздушных силах отреагировали на слухи о том, что ракета, которая попала в дом в Днепре, якобы была сбита украинской ПВО. Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия ударила по жилому многоэтажному дому ракетой Х-22. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты.

"14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 ч. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Олещук добавил, что у Вооруженных Сил Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

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"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны. Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", – отметил он.

В Воздушных силах призывали людей обращать внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, видов и родов ВС и "проверять любые "громкие" сообщения, которые тиражируются из других источников".

Удар по многоэтажке в Днепре

14 января 2023 года российские террористы ударили по многоэтажке в Днепре. В результате атаки один из подъездов дома сложился.

В результате удара погибли по меньшей мере 12 человек. Среди них – 15-летняя девушка.

Еще 73 человека, среди которых 14 детей, были травмированы. Почти все пострадавшие находятся в больницах. В Днепре объявили трехдневный траур. Судьба еще 26 человек неизвестна.

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