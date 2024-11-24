Фрагменты ракеты еще не подвергались анализу - в СБУ сообщили несколько интересных деталей.

Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты "Орешник", которую Россия недавно запустила по Днепру.

Фрагменты ракеты, которая, по словам Пентагона, создана на основе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", еще не подвергались анализу, сообщили представители СБУ изданию Associated Press.

СМИ пишет, что от огромной ракеты остались обугленные, искореженные провода и покрытый пеплом корпус размером с большую зимнюю шину - это все, что осталось от "Орешника", который якобы может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

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"Следует отметить, что это первый случай, когда останки такой ракеты были обнаружены на территории Украины", - отметил эксперт СБУ на правах анонимности изданию. Кроме того, сообщается, что ракета была выпущена с 4-го ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России и пролетела 15 минут, прежде чем упасть в городе Днепр. Ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов.

Другие новости о ракете "Орешник"

Ранее УНИАН сообщал, что использование Россией системы "Орешник", по словам кремлевского диктатора, это "ответ на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

Кроме того, такие ракеты Россия может выпускать в количестве нескольких единиц в год, считает авиаэксперт Валерий Романенко. Однако, все упирается в мощность завода.

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