Ступак отметил, что использование "Орешника" для Путина было жестом отчаяния.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой". Он назвал этот удар "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". Способна ли Украина сбивать такие ракеты и может ли их применение как-то изменить ход войны, в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Способны ли с "Орешником" справиться системы Patriot, или Украина должна просить у США мобильный противоракетный комплекс высотного заатмосферного перехвата THAAD?

Насколько я понимаю, нужны только эти комплексы THAAD, поскольку они могут сбивать цели на высоте, видеть, когда они приближаются. Но они очень дорогостоящие, стоят 3 млрд долларов, у нас нет средств, чтобы их приобрести. Patriot, кажется, может сбивать отдельные боеголовки. Но если их там 30 штук, то ни одного Patriot не хватит, ведь их надо сбивать на том этапе, когда еще не раскрылись.

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Может ли РФ регулярно начать использовать такие ракеты наравне с Х-23 и другими?

Если они у них есть, то, конечно, могут. Пока до конца это непонятно.

Может ли нынешнее обострение быть ускоренной, скажем так, прелюдией к переговорам с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина о прекращении войны?

Может быть. Это окно, пока старая администрация в США не ушла, а новая не приступила к выполнению своих обязанностей, к сожалению, будет для нас наиболее неприятным. Старая администрация уже не хочет заниматься этими вопросами вообще, а новая не спешит ими заниматься.

Можно считать, что запуск МБР был неким спектаклем? И для кого: для Трампа, для нас?

Не думаю, что это было какое-то шоу. Это был ответ на удары ATACMS и Storm Shadow. Как только россияне подписали изменения в свою ядерную доктрину, в тот же день Украина атаковала Курскую область. Понятно, что в таком случае Путин выглядит очень слабым в своем окружении, среди своих коллег-диктаторов. И ему нужно было что-то сделать, просто снова "проглотить" для него было слишком, Украина много раз нарушала "красные линии".

Вторая составляющая - мы слишком кичимся своими производственными мощностями. Наши чиновники хвастались, что у нас есть свои ракеты, мы их изготавливаем, что есть "Паляница", различные дроны, какое-то количество будет изготовлено в следующем году. Понятно, что россияне знают, где мы их изготавливаем, поэтому решили ответить и уничтожить возможности.

Какой будет реакция на использование Россией МБР у наших западных партнеров, в частности, Трампа? Могут нам, например, предоставить ракеты Tomahawk? Или до инаугурации ничего не будет?

Кроме беспокойства, ожидать ничего не стоит. Пока Трамп не вступил в должность, ожидать ничего не нужно. Tomahawk нам не предоставят, есть ограничения по передаче нам вооружения.

Насколько использование Россией системы "Орешник" может изменить ситуации на фронте и в войне в целом?

Если у россиян их много, и они будут готовы ими наносить удары, то это может изменить ситуацию. Если они уничтожат нашу ракетную программу, то, конечно, будет не сладко, ведь мы и так не сильно одеты, а так - вообще без носков стоять будем.

Если эти МБР полетят еще куда-то, и заряд таки будет ядерный, то не "плюнет" ли так Путин в лицо лидерам Китая и Индии, которые призывали его не использовать ядерное оружие?

Теоретически это возможно, что он может это сделать. Эта вероятность выше нуля, но я вижу использование этой ракеты как жест отчаяния. Это была попытка хоть что-то сделать, хоть как-то дотянуться до "Южмаша", чтобы остановить украинское производство.

Если верить западной прессе, то Китай очень жестко ставит России вопрос об использовании ядерного оружия, что это тот туз, который никогда не должен лечь на стол. Хочу верить, что Китай не изменил свою позицию. Ядерные страны ядерным оружием не воюют. Например, Израиль, когда атакует Иран, не бьет ядерным оружием, он воюет обычным.

Если мир промолчит об использовании МБР, то может ли Путин позволить себе удар по Европе? Он же говорил, что некоторые страны, которые дали свои ракеты Украине, фактически вступили в войну.

Думаю, нет, это лишняя угроза. И Путин прекрасно осознает, что у европейцев есть весомое преимущество - противоракетная оборона. У западных стран всегда было преимущество перед Советским союзом, перед РФ - именно в системах противоракетной обороны. Россияне всегда по этому поводу комплексовали. Например, Patriot могут сбивать даже самые современные российские ракеты, хотя казалось, что эти системы старые. Россияне прекрасно осознают, что они не могут просто так атаковать и уничтожить что-то на территории Европы, им этого не позволит противоракетная оборона. Другой вопрос - чем готовы отвечать европейцы, он остается открытым.