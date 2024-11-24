Он отметил, что стоимость одной ракеты "Орешник" - где-то под 40 миллионов долларов.

Россия вряд ли сможет наладить серийное производство своих новых баллистических ракет "Орешник". Как пояснил в коменатре "Укринформу" авиаэксперт Валерий Романенко, Россия будет использовать их только как психологическое оружие для "актов устрашения", предупреждения.

"Такие ракеты выпускаются по несколько штук в год... Все упирается в мощность завода - Омского или какой именно этим займется (их в России несколько). Дополнительная мощность производства ниоткуда вдруг не возьмется, и не прекратят же они производить другие системы", - пояснил он, добавив, что стоимость одной ракеты "Орешник" - где-то под 40 миллионов долларов.

Он отметил, что Украина вряд ли получит комплексы THAAD для сбивания таких ракет. В США всего 8 таких систем и одна из них развернута в Израиле.

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"Мы обращались к ним с просьбой дать такую систему и в этом году, и в прошлом, но там одна антиракета стоит 40 млн долларов, сами понимаете... Не можем требовать, чтобы нам отдали все и как можно больше", - пояснил Романенко.

Он отметил, что "Орешник" стоит на вооружении только одного российского полка - "максимум несколько штук этих пусковых установок они имеют, то есть массированных ударов не способны нанести. А нагрузить ракету взрывчаткой дополнительно смысла нет".

Эксперт отметил, что удары по Украине возможны, и если все 6 блоков боевой части наведутся на один объект - будут серьезные поражения.

"Но обычно они разлетаются и точность поражения невысокая, плюс-минус 50 м. У всех этих ракет, не говорю конкретно про "Орешник", а про стандартный российский модуль, разделяющиеся боевые части - от 50 до 150 м этот показатель. Потому что они рассчитаны как ядерные боеголовки и 150 м для ядерного удара - это ничто, так, статистическая погрешность. То есть точность их не высокая, попасть по одному зданию по определению не удастся", - пояснил он.

Новая российская ракета "Орешник"

21 ноября РФ впервые запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий предупредил, что у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

При этом, как отмечал редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков, ракетные комплексы Patriot для сбивания таких ракет не предназначены, однако Украина все равно может попытаться это сделать.

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