По словам эксперта, россияне могут начать регулярно использовать такие ракеты, если они у них есть.

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" может создать серьезные проблемы для Украины и ее ПВО. Чтобы сбить такое оружие понадобятся дорогостоящие системы.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отвечая на вопрос о том, смогут ли справиться с "Орешником" системы Patriot.

"Насколько я понимаю, нужны только эти комплексы THAAD, поскольку они могут сбивать цели на высоте, видеть, когда они приближаются. Но они очень дорогостоящие, стоят 3 млрд долларов, у нас нет средств, чтобы их приобрести. Patriot, кажется, может сбивать отдельные боеголовки. Но если их там 30 штук, то ни одного Patriot не хватит, ведь их надо сбивать на том этапе, когда еще не раскрылись", - поделился он.

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Ступак отметил, что россияне могут начать регулярно использовать такие ракеты, если они у них есть. Тем не менее он не уверен в том, что РФ создала достаточное количество "Орешников".

Также эксперт заявил, что период до прихода администрации нового президента США Дональда Трампа к власти может оказаться неприятным для украинцев:

"Это окно, пока старая администрация в США не ушла, а новая не приступила к выполнению своих обязанностей, к сожалению, будет для нас наиболее неприятным. Старая администрация уже не хочет заниматься этими вопросами вообще, а новая не спешит ими заниматься".

Ракета "Орешник" - что известно

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что РФ нанесла удар 20 ноября по Днепру новейшей ракетой средней дальности с применением ракетной системы "Орешник". По его словам, существующие системы ПРО, в том числе американские, не смогут перехватывать такие ракеты.

В Пентагоне поделились, что новая баллистическая ракета создана на базе РС-26 "Рубеж". Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что Россия вряд ли сможет наладить серийное производство своих новых баллистических ракет "Орешник". Он отметил, что стоимость одной ракеты составляет около 40 миллионов долларов.

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