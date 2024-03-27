Коваленко считает, что сейчас ракеты "Циркон" россияне запускают из Крыма, потому что полуостров считается российским командованием наиболее безопасным местом в зоне боевых действий.

Считает военно-политический аналитик Александр Коваленко убежден, что запуск россиянами ракет "Циркон" по Киеву - это испытание того, могут ли справиться с ними ЗРК Patriot и SAMP/T.

"Это испытание возможностей "Цирконов". Мы уже можем говорить ориентировочно, что они получили сухопутную пусковую установку. Они испытают, насколько эти ракеты могут эффективно прорывать эшелонированную противовоздушную оборону с компонентами ПВО большого радиуса действия, вроде Patriot и SAMP/T", - пояснил Коваленко в эфире Radio NV.

Аналитик считает, что сейчас ракеты "Циркон" россияне запускают из Крыма, потому что полуостров считается российским командованием наиболее безопасным местом в зоне боевых действий. При этом он предупредил о большой опасности, если оккупанты сменят локацию, в частности передислоцируют эту пусковую установку в Брянскую область.

Видео дня

"И уже запустить эти ракеты не за 600 километров от Киева, а попробовать запустить из какого-то села в Брянской области, что в 200 километрах от Киева. И тогда посмотреть, насколько ракета будет иметь более высокую эффективность по прорыву общеешелонированной ПВО именно с этого расстояния", - добавил Коваленко.

Россияне запустили ракеты "Циркон" - последние новости

Военный эксперт Иван Киричевский рассказал, что россияне не скрывали своего намерения адаптировать под "Циркон" так называемый Объект-100.

"Это подземный ракетный комплекс, который россияне захватили в 2014 году в Крыму и использовали для учебных стрельб. Если учитывать сегодняшние сообщения представителя Оперативного командования "Юг" о том, что оккупанты сосредоточили несколько десятков "Цирконов" в Крыму, то выглядит так, что они в Крыму собрали все имеющиеся ракеты "Циркон", - пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: