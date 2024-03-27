В Воздушных силах не исключают, что враг мог делать эксперимент или у него началась нехватка ракет.

Применение Россией для удара по Украине, вероятно, гиперзвуковых ракет "Циркон" может означать, что у врага есть дефицит других типов ракет. Об этом сказал представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".

Также он не исключает, что это мог быть эксперимент для проверки украинской системы ПВО.

Евлаш отметил, что на сегодня нет еще окончательного подтверждения, что это именно ракеты "Циркон" были использованы для удара по Украине. По его словам, научно-исследовательский экспертный центр устанавливает, действительно ли во время последних атак по Украине Россия применила именно эту ракету, а после окончательного заключения можно будет сказать, какой это тип был пусковой установки.

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"То, что они их применяют, скорее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не запускали. Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется лишь в отдельных случаях, используя различные пусковые установки, типа "Бастион", "Бал". Однако мы можем сказать о том, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет - крылатых ракет "Калибров", "Искандеров" и других, то они бы применяли их", - подчеркнул Евлаш. По его словам, ракета "Циркон" является достаточно сложной, дорогой и мощной ракетой.

Евлаш не исключает, что эти ракеты могли быть запущены "как и определенный эксперимент". "Чтобы проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, что как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их следующих воздушных атак", - добавил он.

Россия накопила в Крыму ракеты "Циркон" - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму.

Она отмечает, что использование таких ракет как "Циркон" с повышенной дальностью свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет провозглашаться в Киевскую область, в северные регионы. при этом говорит, что несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитари хабе типа Крым. И враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу

25 марта Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, фиксировали масштабные разрушения.

Аналитики считают, что удар был нанесен новейшей российской ракетой ЗМ22 "Циркон", которую запускали и раньше по Киеву -7 февраля.

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