Киричевский отметил, что россияне не скрывали своего намерения адаптировать под "Циркон" так называемый Объект-100.

Военный эксперт Иван Киричевский рассказал, каким образом российские оккупанты могли запустить ракеты "Циркон" во время атаки на Киев 25 марта.

"Относительно того, откуда россияне запускали "Циркон", то пока можем только строить предположения на основе заявлений российских пропагандистов. Еще в 2022 году россияне прямым текстом заявляли, что эти ракеты настолько "аналоговнетные", что их хотят адаптировать и для запуска с береговых пусковых установок комплекса "Бастион", которые настроены под ракеты "Оникс", - сказал Киричевский в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что россияне не скрывали своего намерения адаптировать под "Циркон" так называемый Объект-100.

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"Это подземный ракетный комплекс, который россияне захватили в 2014 году в Крыму и использовали для учебных стрельб. Если учитывать сегодняшние сообщения спикера Оперативного командования "Юг" о том, что оккупанты сосредоточили несколько десятков "Цирконов" в Крыму, то выглядит так, что они в Крыму собрали все имеющиеся ракеты "Циркон", - пояснил Киричевский.

Применение ракет "Циркон"

Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что для врага приоритетным остается способ террористического давления", - сказала она.

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