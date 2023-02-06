Подводная лодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав Российского флота еще в 1980 году.

Россия вывела из боевого состава ВМФ тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Теперь ее ждет утилизация. Об этом сообщил председатель общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев, пишет пропагандистское издание ТАСС.

Как отмечается, ее уничтожение произойдет на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

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Подводная лодка "Дмитрий Донской" включили в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. Ее водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Некоторое время эта подводная лодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм шириной).

Русский флот

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее заявил, что российский флот практически небоеспособен. Крылатые ракеты "Калибр" сделали его безоружным. Под применение КР "Калибр", которых почти не осталось в России, были заточены:

Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 "Борей", пр.885 "Ясень", ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" и пр. 677 "Лада".

По данным ГУР, единственный авианосец РФ крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду.

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