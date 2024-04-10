Американские системы больше не рассматривают как устаревшие, спрос на них резко вырос во всем мире.

ЗРК Patriot впервые передали Украине весной 2023 года. Уже в мае они успешно перехватили и обезвредили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия запустила по Киеву. Это впервые американский зенитно-ракетный комплекс доказал свою эффективность против ракет такого типа. С тех пор система продолжает успешно перехватывать широкий спектр российского оружия, пишет Defense News.

По словам представителя киевской неправительственной организации "Центр военно-правовых исследований" Александра Мусиенко, Patriot также сбивала российские самолеты, такие как истребители Су-34, летевшие на расстоянии почти 100 миль, и перехватывала ракеты на расстоянии 130 миль.

Отмечается, что успешное использование ЗРК в Украине привлекло к нему новое внимание и потенциальных клиентов со всего мира. То, что еще недавно выглядело как устаревшая система, сегодня выглядит рабочей лошадкой, которую можно использовать в течение многих лет.

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"Patriot оказалась очень надежной системой. Украинцы очень быстро научились ею управлять, и, что еще более впечатляюще, они очень быстро научились применять ее с большим эффектом", – американский генерал в отставке Бен Ходжес.

История Patriot

По словам журналистов, система Patriot была впервые введена США для противодействия угрозам во время холодной войны. Но она столкнулась со значительными трудностями во время развертывания системы на Ближнем Востоке во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке. Были случаи неперехвата ракет, а также поражения самолета союзников. Но по большей части ЗРК показывал хорошие результаты.

Несмотря на эти неудачи, армия США уже давно полагается на эту систему. Многие другие страны также используют эту систему, которая состоит из восьми пусковых установок, установленных на грузовиках, наземного радара, станции управления и электрогенератора. Каждая пусковая установка может вместить четыре перехватчика.

По данным компании Raytheon, которая производит ПТРК Patriot, 19 стран приобрели это оружие, и во всем мире насчитывается более 250 единиц ПТРК Patriot. США владеет 85-90 ед., а остальные распределены между другими 18 странами-заказчиками. "Система постоянно совершенствуется на основе отзывов, которые мы получаем от 19 стран, использующих Patriot", – завили в Raytheon.

Отмечается, что аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к всплеску продаж. Страны Восточной Европы поспешили приобрести системы Patriot для усиления собственной обороны. Тогда Румыния, Польша и Швеция стали новыми покупателями.

Планы по замене Patriot

В статье указано, что в то же время армия США начала разрабатывать планы замены Patriot, ища возможности с более гибкой системой командования и управления и радаром, способным обеспечить полное покрытие. Существующая конфигурация радара создает "слепые зоны" для системы.

США планирует построить новую батарею Patriot на замену отправленной в Украину, и обеспечить еще один батальон системами. Отдельные элементы системы будут заменять постепенно в течение следующих нескольких десятилетий. В конце концов, все эти модернизированные элементы станут новой системой, известной как Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона.

Звездный час для Patriot

Но успех системы в Украине дал понять, что интерес к Patriot в его нынешнем состоянии остается. Швейцария приобрела пять батарей и 75 ракет в ноябре 2022 года, а Румыния планирует приобрести дополнительные огневые установки. По меньшей мере две другие европейские страны близки к тому, чтобы объявить о планах покупки ЗРК. В марте Германия объявила, что приобретет больше систем Patriot для усиления своей противовоздушной обороны и т. д., пишут авторы.

Все более совершенные баллистические и гиперзвуковые ракеты создают новые вызовы для систем противовоздушной обороны. Армия США определила ПВО одним из своих наивысших приоритетов и соответственно корректирует финансирование. В бюджете на 2025 финансовый год, обнародованном в марте, армия попросила 602 миллиона долларов на исследования и разработки в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и 2,8 миллиарда долларов на закупки, которые охватывают модернизированные возможности, выходящие за рамки Patriot.

Согласно бюджетным документам, только на модификации Patriot армия планировала потратить 1,7 миллиарда долларов в 2024-2028 финансовых годах. Теперь армия просит дополнительно 2,29 миллиарда долларов на модификацию и модернизацию ЗРК за тот же период времени.

Начальник Командования космической и противоракетной обороны США генерал-лейтенант Шон Гейни отметил, что некоторые европейские страны заинтересованы в принятии на вооружение модернизированного потенциала армии США, в том числе датчика противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня, а также интегрированной системы боевого управления. Польша, например, является первой страной, которая принимает на вооружение последнюю.

"Patriot есть место. Они и в дальнейшем будут работать там бок о бок до тех пор, пока мы полностью не модернизируем силы противовоздушной и противоракетной обороны", – подчеркнул Гейни.

Patriot в Украине

Ранее УНИАН писал, что любые сомнения относительно эффективности американской системы противовоздушной обороны Patriot в уничтожении воздушных угроз наконец развеялись после эффективного использования в Украине.

В то же время с усилением обстрелов РФ Украина призвала союзников предоставить больше систем ПВО. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, европейская армия имеет около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза якобы не могут их выделить Украине.

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